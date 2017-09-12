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Очередной экс-депутат признан банкротом
Сегодня, 18:36
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Бывший депутат Тамбовской областной думы и известный предприниматель Александр Алешкин признан банкротом Арбитражным судом Тамбовской области. Как следует из материалов суда, сумма исковых требований составляет 1,013 млрд. руб. в основном это долги перед кредитными организациями. Весной текущего года банкротом был признан его сын, действующий депутат областной Думы от «Единой России» Сергей Алешкин.
Ранее, чтобы признать недействительными договоры получения кредитов в качестве основного довода использовалось решение Тамбовского районного суда о признании недействительным договора займа в данный период с одним из партнеров, причиной чему стали нарушения психики господина Алешкина. В прошлом году бывший городской депутат Гнатюк Андрей также признан судом банкротом.
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