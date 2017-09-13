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» » Из-за строительства ТРЦ «РИО» ликвидируют остановку общественного транспорта

Из-за строительства ТРЦ «РИО» ликвидируют остановку общественного транспорта

Вчера, 18:42
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Из-за строительства ТРЦ «РИО» ликвидируют остановку общественного транспорта С 15 сентября будет прекращена посадка и высадка общественным транспортом пассажиров на остановочном пункте «Картинная галерея». В конце июля администрацией города было принято решение остановочный пункт «Картинная галерея» в районе ТРЦ «РИО» по нечётной стороне улицы Советской ликвидировать, это связано со строительством второй очереди торгового центра.

После завершения строительства планируется возвратить остановку на прежнее место.
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Из-за строительства ТРЦ «РИО» ликвидируют остановку общественного транспорта

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