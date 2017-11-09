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Бобры оказывают противодействие по подготовке к паводку
9 ноября 2017
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Сотрудниками «Тамбовского водного хозяйства» проводится работа по понижению уровня воды на искусственных водных объектах области с целью подготовке к весеннему паводку в 2018 году. К сожалению, работу ремонтных бригад осложняют не только погодные условия, но и другие не менее коварные факторы.
На плотине пруда у села Чебоксары в Никифоровском районе был проведен текущий ремонт задвижки донного водовыпуска, но после из-за созданной бабрами запруды колодец оказался под водой. В настоящее время планируется разобрать бобровые плотины и возобновить сброс воды - сообщили в региональном управлении по охране окружающей среды и природопользованию. Встречаются факты нарушения технологии эксплуатации гидротехнических сооружений собственниками, а также самовольного закрытия или открытия задвижек.
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