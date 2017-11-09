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Сенатор от Тамбовской области пошел на повышение
9 ноября 2017
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Комитет по обороне и безопасности Совета Федерации ФС РФ принял решение назначить сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева заместителем председателя комитета.
Сфера ответственности Алексея Кондратьева значительно расширилась, теперь включает и вопросы общественной безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков взаимодействия со Следственным комитетом и Росгвардией.
Сегодня Алексей Кондратьев посетил Тамбов, чтобы принять участие в поздравлении тамбовских собровцев, которое будет посвящено дню создания спецподразделения.
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