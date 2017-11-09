Жители улицы Глазкова продолжают рисковать своей жизнью Комментариев: 0



Отсутствие уличного освещения на ул. им. генерал-майора В.А. Глазкова влечет нарушение прав граждан на безопасное дорожное движение, а также увеличение риска получения ими травм в вечернее либо в ночное время суток. Там недавно произошло ДТП со смертельным исходом с участием подростка.



Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров по просьбе местных жителей обратился в прокуратуру на бездействие администрации города Тамбова в решении вопроса организации уличного освещения на этой улице.



«Обратился в прокуратуру на бездействие администрации города Тамбова в решении вопроса организации уличного и мне отвечает администрация города Тамбова, хотя это в корне не верно. Согласно закону запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. Но надеюсь, что вопрос с уличным освещением на данном участке дороги будет решен в ближайшее время» - отмечает Артем Александров.



Ситуация сдвинулась с мертвой точки, однако точных сроков включения фонарей в администрации города Тамбова обозначить не смогли. Два года линия освещения на улице Глазкова в северной части города Тамбова считается бесхозной, по этой причине на ней до сих пор не работает уличное освещение. Речь идет об участке от улицы Свободной до Агапкина. В итоге страдают местные жители и автомобилисты, вынужденные по вечерам ходить и ездить по темным тротуарам и проезжей части.Отсутствие уличного освещения на ул. им. генерал-майора В.А. Глазкова влечет нарушение прав граждан на безопасное дорожное движение, а также увеличение риска получения ими травм в вечернее либо в ночное время суток. Там недавно произошло ДТП со смертельным исходом с участием подростка.Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров по просьбе местных жителей обратился в прокуратуру на бездействие администрации города Тамбова в решении вопроса организации уличного освещения на этой улице.«Обратился в прокуратуру на бездействие администрации города Тамбова в решении вопроса организации уличного и мне отвечает администрация города Тамбова, хотя это в корне не верно. Согласно закону запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. Но надеюсь, что вопрос с уличным освещением на данном участке дороги будет решен в ближайшее время» - отмечает Артем Александров.Ситуация сдвинулась с мертвой точки, однако точных сроков включения фонарей в администрации города Тамбова обозначить не смогли.



