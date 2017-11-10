|
В Мичуринске открыт памятник погибшим сотрудникам правопорядка
10 ноября 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
9 ноября в Мичуринске состоялся митинг, посвящённый открытию памятника сотрудникам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. Возле здания ОМВД России по городу Мичуринску на улице Революционной прошло торжественное построение работников правопорядка, перед которыми выступили руководители УМВД по Тамбовской области и городу, представители власти и духовенства.
Фото Мичуринская правда
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.