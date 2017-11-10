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Студентка ТГУ стала призером чемпионата «Абилимпикс»
10 ноября 2017
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Студентка медицинского института ТГУ имени Г.Р.Державина Елена Карякина стала призером чемпионата «Абилимпикс» среди людей с ограниченными способностями. Девушка заняла третье место в номинации «Медицинский и социальный уход», продемонстрировав навыки по уходу за пациентами. Всего участниками соревнований стали 65 студентов из 14 организаций.
Чемпионат проходит в рамках государственной программы «Доступная среда» призван помочь участникам в трудоустройстве.
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