|
В Тамбове состоялось заседание Ассоциации вузов Черноземья
11 ноября 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
10 ноября на базе ТГТУ в городе Тамбове состоялось заседание Ассоциации вузов Черноземья. В мероприятии приняли участие ректоры высших учебных заведений из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской областей, которые обсудили актуальные вопросы в сфере образования и экономики.
По словам руководителя Ассоциации вузов Черноземья, ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, совместная работа в рамках Ассоциации дает положительные результаты в рамках развития высшего образования.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.