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Александр Никитин экономист года
В Государственном Кремлёвском дворце в Москве главу администрации Тамбовской области Александра Никитина наградили премией «Экономист года». Александр Никитин вошёл в число лауреатов за успехи в повышении эффективности социально-экономического развития региона и качества жизни населения. Всего на соискание премии было выдвинуто 132 кандидата.фото: Светлана Соловьёва
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