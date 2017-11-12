Отношение тамбовчан к институту брака выяснят с помощью социологического исследования

В Тамбове продолжился незаконный снос исторического здания 0 В связи с поступлением заявления о включении в государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – строения по адресу г. Тамбов, ул. Советская, 107, управление по государственной охране объектов культурного наследия области

3 депутата Тамбовской областной Думы получили «единицы» 0 Экспертами Института политического анализа и стратегий города Воронежа проведена работа по анализу эффективности деятельности депутатов Тамбовской областной Думы шестого созыва, результатом которой стал рейтинг успеваемости народных избранников.

Состоялась внеочередная конференция Российского союза ветеранов Афганистана 0 10 ноября состоялась внеочередная конференция регионального отделения Союза ветеранов Афганистана, на которой выбрали делегатов на всероссийский съезд афганцев вначале декабря.

В Тамбовской области зафиксирован рост инфекционных заболеваний 0 С начала года в Тамбовской области эпидемиологическая обстановка по сравнению с периодом прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости менингококковой инфекцией – в 8,0 раза, острыми гепатитами – на 85,3%.

Постоялец гостиницы обворовал администратора 0 В городе Моршанске произошло ограбление в гостинице «Цна», на место происшествия выехал вневедомственной охраны патруль.

В Тамбове измениться система содержания кладбищ 0 Тамбовское УФАС России выдало предупреждение администрации города Тамбова в рамках закона о защите конкуренции связанного с обслуживанием и содержанием городских кладбищ.

В Мучкапском районе обнаружили тело с огнестрельным ранением, закопанное в грунте 0 Уваровский МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

В результате пожаров погибло 42 человека 0 По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области в январе-октябре 2017 года на территории региона зарегистрировано 656 пожаров, что на 9,5% меньше аналогичного прошлого года.

Отношение тамбовчан к институту брака выяснят с помощью социологического исследования 0 АНО «Центр социокультурной аналитики» совместно с Отделом ЗАГС Тамбовской области проводится социологическое исследование по вопросам отношения тамбовчан к институту брака и семьи.

Александр Никитин экономист года 0 В Государственном Кремлёвском дворце в Москве главу администрации Тамбовской области Александра Никитина наградили премией «Экономист года».

Группа «ДДТ» выступит в Тамбове 0 На официальном сайте группы «ДДТ» появилась информация о том, что творческий коллектив планирует принять участие фестивале «Чернозем-2018» в городе Тамбове.

В Тамбовской области зарегистрировано почти 10 тыс. преступлений 0 В январе-октябре 2017 г. в Тамбовской области зарегистрировано 9871 преступление, что на 5,7% меньше января-октября 2016 г. – сообщает Тамбовстат.

Администрация Мордовского района пытается взыскать с ООО «Звезда-2» 82 млн. руб. 0 Администрация Мордовского района обратилась в Арбитражный суд с иском к ООО «Звезда-2» о взыскании неотработанного аванса по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции здания муниципального общеобразовательного учреждения «Оборонинская средняя общеобразовательная школа»

В Тамбове отметили столетие советской милиции 0 10 ноября исполнилось 100 лет со дня образования советской милиции, в России со вступлением в силу федерального закона «О полиции» от 1 марта 2011 года милиция была реорганизована в полицию.

В Тамбове состоялось заседание Ассоциации вузов Черноземья 0 10 ноября на базе ТГТУ в городе Тамбове состоялось заседание Ассоциации вузов Черноземья.

Студентка ТГУ стала призером чемпионата «Абилимпикс» 0 Студентка медицинского института ТГУ имени Г.Р.Державина Елена Карякина стала призером чемпионата «Абилимпикс» среди людей с ограниченными способностями.

В Мичуринске открыт памятник погибшим сотрудникам правопорядка 0 9 ноября в Мичуринске состоялся митинг, посвящённый открытию памятника сотрудникам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.

Жители улицы Глазкова продолжают рисковать своей жизнью 0 Два года линия освещения на улице Глазкова в северной части города Тамбова считается бесхозной, по этой причине на ней до сих пор не работает уличное освещение.

Сенатор от Тамбовской области пошел на повышение 0 Комитет по обороне и безопасности Совета Федерации ФС РФ принял решение назначить сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева заместителем председателя комитета.

Бобры оказывают противодействие по подготовке к паводку 0 Сотрудниками «Тамбовского водного хозяйства» проводится работа по понижению уровня воды на искусственных водных объектах области с целью подготовке к весеннему паводку в 2018 году.