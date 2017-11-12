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Отношение тамбовчан к институту брака выяснят с помощью социологического исследования
12 ноября 2017
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АНО «Центр социокультурной аналитики» совместно с Отделом ЗАГС Тамбовской области проводится социологическое исследование по вопросам отношения тамбовчан к институту брака и семьи.
«Ответив на вопросы анкеты, вы окажете неоценимую помощь в изучении семейных отношений нашего региона, - сообщают организаторы опроса. – Итоги наших исследований будут опубликованы, и мы надеемся, что на основе наших выводов будет совершенствоваться социально-правовая политика в отношении семьи и брака».
Пройти опрос можно по ссылке
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