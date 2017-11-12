|
В Мучкапском районе обнаружили тело с огнестрельным ранением, закопанное в грунте
12 ноября 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
Уваровский МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На днях в лесу Мучкапского района было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением верхней части спины, которая была раскурочена от выстрела.
После исчезновения охотника родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. Полицией сразу же были организованы обширные поиски, в ходе которых в течение нескольких часов нашли в лесном массиве тело с огнестрельным ранением, закопанное в грунте. В настоящее время проводятся следственные действия.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.