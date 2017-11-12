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В Тамбове измениться система содержания кладбищ
12 ноября 2017
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Тамбовское УФАС России выдало предупреждение администрации города Тамбова в рамках закона о защите конкуренции связанного с обслуживанием и содержанием городских кладбищ.
Администрация города Тамбова своим постановлением наделило МБУ «Спецтехуниверсал» возможностями осуществлять функции органа местного самоуправления по обслуживанию и содержанию муниципальных общественных кладбищ, предоставлению мест под погребение на муниципальных общественных кладбищах, выдаче пропусков на муниципальные общественные кладбища и знака с регистрационным номером. Но МБУ «Спецтехуниверсал» является хозяйствующим субъектом и осуществляет предпринимательскую деятельность, наделение муниципального учреждениями данными полномочиями незаконно. В соответствии с предупреждением администрация должна отменить вышеуказанное постановление.
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