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Постоялец гостиницы обворовал администратора
Вчера, 07:51
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В городе Моршанске произошло ограбление в гостинице «Цна», на место происшествия выехал вневедомственной охраны патруль. Неизвестное лицо обворовало администратора гостиницы. Женщина пришла на работу, она оставила сумку и свои вещи на рабочем месте, в конце рабочего дня обнаружила, что пропали все деньги. По итогам розыскных мероприятий удалось установить, что деньги украл житель Моршанского района, который являлся постояльцем гостиницы, подозреваемый задержан.
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