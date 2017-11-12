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В Тамбовской области зафиксирован рост инфекционных заболеваний
Вчера, 08:10
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С начала года в Тамбовской области эпидемиологическая обстановка по сравнению с периодом прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости менингококковой инфекцией – в 8,0 раза, острыми гепатитами – на 85,3%. Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства и назофарингита до генерализованных форм (гнойного менингита, менингоэнцефалита и менингококкемии с поражением различных органов и систем).
В 4,0 раза больше выявлено пациентов, заболевших острыми гепатитами, на 57,1% – туберкулезом, на 50,0% – гонококковой инфекцией, на 30,0% – сальмонеллезными инфекциями, на 26,9% - ветряной оспой, на 19,0% – острыми кишечными инфекциями.
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