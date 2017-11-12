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Состоялась внеочередная конференция Российского союза ветеранов Афганистана
Вчера, 14:07
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10 ноября состоялась внеочередная конференция регионального отделения Союза ветеранов Афганистана, на которой выбрали делегатов на всероссийский съезд афганцев вначале декабря. Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Российский союз ветеранов Афганистана Волков И.И. избран в правление Тамбовского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана.
Итоги конференции устроили не всех. Савенков В.М.: «Конференция не решила основной вопрос. Вопрос о решении лидера Российского союза ветеранов Афганистана– Д.А. Клинцевича, об избрании Волкова И.И. – заместителем председателя Тамбовского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана с правом подписи.»
Голумеев Г.С.: «Все осталось по-прежнему. Кто не работал – тот и не работает, а только делает одно – вносит разлад в ветеранское движение»
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