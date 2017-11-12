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3 депутата Тамбовской областной Думы получили «единицы»

Вчера, 15:09
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Экспертами Института политического анализа и стратегий города Воронежа проведена работа по анализу эффективности деятельности депутатов Тамбовской областной Думы шестого созыва, результатом которой стал рейтинг успеваемости народных избранников. Рейтинг построен на информации о работе депутата в избирательных округах, их участие в работе парламентских фракций, осуществлен мониторинг СМИ по законотворческой деятельности народных избранников, опрошены политические эксперты.

Депутатам регионального собрания выставили оценки по пятибалльной системе: «пятерки», «четверки», «тройки», «двойки» и даже «единицы». В итоге из 49 депутата «отличниками» стали девять народных избранников, «хорошистами» - 25, «троечниками» - восемь, «двойки» получили семь депутатов, «единицы» – три парламентария. В частности получили «единицы»: Илларионов Денис Борисович, избирательный округ №25, депутат, который прославился сокрытием судимости за наркотики, за данный поступок его исключили из фракции «Единая Россия», Крохин Олег Михайлович, избирательный округ №4, сопредседатель ОНФ в Тамбовской области и Пилипенко Андрей Владимирович, партсписок партии «Единая Россия», управляющий Фондом социального страхования Российской Федерации.
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3 депутата Тамбовской областной Думы получили «единицы»

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