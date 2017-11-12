|
Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего
Сегодня, 18:54
Комментариев: 0
Версия для печати
Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ по факту гибели рабочего, напомним, трагедия произошла 10 октября 2017 года на улице Астраханской в городе Тамбове. При подведении коммуникаций к строящимся домам произошел обвал грунта, три работника смогли выбраться, но еще один оказавшийся под завалом, погиб. В настоящее время назначена судебно-техническая экспертиза, а также проводятся следственные действия.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.