Заслуженным тамбовчанам вручили медали к 80-летию Тамбовской области Комментариев: 0



- Сегодня в зале люди, которые своим трудом «делали» Тамбов в последние десятилетия, кто-то продолжает трудиться, кто-то на заслуженном отдыхе. Но я смотрю в зал и, пожалуй, не смогу назвать ни одного человека, кто на заслуженном отдыхе. Все может быть на пенсии, но невероятно активны, бодры, особенно я обращаюсь к ветеранам, которые до сих пор трудятся, в строю - сказал глава Тамбова Сергей Чеботарёв.



К награде представили депутатов, ветеранов, общественных деятелей, спортсменов, представителей творческой интеллигенции. В общей сложности вручили более 60 медалей. Сегодня в администрации города Тамбова вручили медали к 80-летию Тамбовской области заслуженным людям. Глава города Сергей Чеботарев на торжественном мероприятии отметил важность этих наград и поздравил собравшихся.- Сегодня в зале люди, которые своим трудом «делали» Тамбов в последние десятилетия, кто-то продолжает трудиться, кто-то на заслуженном отдыхе. Но я смотрю в зал и, пожалуй, не смогу назвать ни одного человека, кто на заслуженном отдыхе. Все может быть на пенсии, но невероятно активны, бодры, особенно я обращаюсь к ветеранам, которые до сих пор трудятся, в строю - сказал глава Тамбова Сергей Чеботарёв.К награде представили депутатов, ветеранов, общественных деятелей, спортсменов, представителей творческой интеллигенции. В общей сложности вручили более 60 медалей.



