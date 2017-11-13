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В Котовске было сорвано начало отопительного сезона
Сегодня, 09:37
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По информации администрации города Котовска прокуратурой была проведена проверка в отношении ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» и ООО «Жилищное хозяйство», которые проводили аварийные работы на тепловых сетях города.
Между администрацией города Котовска и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» заключено концессионное соглашение в отношении объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Котовска. Согласно Концессионер принял, обязан поддерживать объект в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт. Однако по состоянию на октябрь на территории города Котовска оставалось 15 аварийных ситуаций, в результате которых 37 многоквартирных домов не были своевременно обеспечены тепловой энергией, в том числе по причине аварий на наружных тепловых сетях. Следовательно, компании ненадлежащим образом исполняют свои обязательства.
По результатам проверки в адрес руководителей ООО «Жилищное хозяйство» и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений законодательства.
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