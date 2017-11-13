|
|
В Тамбове увековечат память советских маршалов
В Тамбове на территории Казачьей кадетской школы сегодня откроют сразу два бюста героям Великой Отечественной войны маршалу Георгию Жукову и Ивану Баграмяну. После торжественной церемонии состоится конференция «Гражданское общество в межнациональном сотрудничестве».
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Под председательством главы администрации Тамбовской области Александра Никитина сегодня в Петровском районе проходит региональный госсовет.
РИА Рейтинг опубликовал исследование по доступности покупки семьями жилья в ипотеку в 2017 году в частности двухкомнатную квартиру.
В Тамбове на территории Казачьей кадетской школы сегодня откроют сразу два бюста героям Великой Отечественной войны маршалу Георгию Жукову и Ивану Баграмяну.
По информации администрации города Котовска прокуратурой была проведена проверка в отношении ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» и ООО «Жилищное хозяйство», которые проводили аварийные работы на тепловых сетях города.
В информационное агентство «Тамбов-информ» обратились сельхозпроизводители Староюрьевского района Тамбовской области ставшие заложниками череды банкротных производств, которые наводят на определенные мысли, законности рассматриваемых действий.
Сегодня в администрации города Тамбова вручили медали к 80-летию Тамбовской области заслуженным людям. Глава города Сергей Чеботарев на торжественном мероприятии отметил важность этих наград и поздравил собравшихся.
Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ по факту гибели рабочего, напомним, трагедия произошла 10 октября 2017 года на улице Астраханской в городе Тамбове.
В связи с поступлением заявления о включении в государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – строения по адресу г. Тамбов, ул. Советская, 107, управление по государственной охране объектов культурного наследия области
Экспертами Института политического анализа и стратегий города Воронежа проведена работа по анализу эффективности деятельности депутатов Тамбовской областной Думы шестого созыва, результатом которой стал рейтинг успеваемости народных избранников.
10 ноября состоялась внеочередная конференция регионального отделения Союза ветеранов Афганистана, на которой выбрали делегатов на всероссийский съезд афганцев вначале декабря.
С начала года в Тамбовской области эпидемиологическая обстановка по сравнению с периодом прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости менингококковой инфекцией – в 8,0 раза, острыми гепатитами – на 85,3%.
В городе Моршанске произошло ограбление в гостинице «Цна», на место происшествия выехал вневедомственной охраны патруль.
Тамбовское УФАС России выдало предупреждение администрации города Тамбова в рамках закона о защите конкуренции связанного с обслуживанием и содержанием городских кладбищ.
Уваровский МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области в январе-октябре 2017 года на территории региона зарегистрировано 656 пожаров, что на 9,5% меньше аналогичного прошлого года.
АНО «Центр социокультурной аналитики» совместно с Отделом ЗАГС Тамбовской области проводится социологическое исследование по вопросам отношения тамбовчан к институту брака и семьи.
В Государственном Кремлёвском дворце в Москве главу администрации Тамбовской области Александра Никитина наградили премией «Экономист года».
На официальном сайте группы «ДДТ» появилась информация о том, что творческий коллектив планирует принять участие фестивале «Чернозем-2018» в городе Тамбове.
В январе-октябре 2017 г. в Тамбовской области зарегистрировано 9871 преступление, что на 5,7% меньше января-октября 2016 г. – сообщает Тамбовстат.
Администрация Мордовского района обратилась в Арбитражный суд с иском к ООО «Звезда-2» о взыскании неотработанного аванса по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции здания муниципального общеобразовательного учреждения «Оборонинская средняя общеобразовательная школа»
10 ноября исполнилось 100 лет со дня образования советской милиции, в России со вступлением в силу федерального закона «О полиции» от 1 марта 2011 года милиция была реорганизована в полицию.