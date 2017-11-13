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Только каждая пятая семья может купить в ипотеку двушку
Сегодня, 12:21
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РИА Рейтинг опубликовал исследование по доступности покупки семьями жилья в ипотеку в 2017 году в частности двухкомнатную квартиру. Как показывают данные исследования, не все российские семьи могут купить себе собственное жилье. Тамбовская область в рейтинге расположилась на 61-м месте, только около 21% семей могут приобрести квартиру это один из самых низких показателей в ЦФО.
В пятерке регионов-лидеров по доступности (Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Магаданская область и Мурманская область).
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