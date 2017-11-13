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В Петровском районе проходит региональный госсовет
Сегодня, 14:11
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Под председательством главы администрации Тамбовской области Александра Никитина сегодня в Петровском районе проходит региональный госсовет. В его работе принимают участие главы городов и районов области, вице-губернаторы, курирующие все направления социально-экономической сферы региона, руководители федеральных ведомств. Речь идет о социально-экономическом развитии муниципальных образований области.
В центре внимания широкий круг вопросов, начиная от поддержки малого бизнеса, использования залежных земель, наполнения бюджета, заканчивая легализацией зарплат, ростом доходов населения, развития образования.
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