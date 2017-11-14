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ООО «Тамбовский Жилищный Стандарт» нарушает антимонопольное законодательство

Сегодня, 07:19
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ООО «Тамбовский Жилищный Стандарт» нарушает антимонопольное законодательство Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность решения УФАС России по Тамбовской области о совершении ООО «ТЖС» недобросовестной конкуренции на рынке управления МКД, а также законность предписания о передаче технической документации на многоквартирный дом № 176/46 по ул. К.Маркса города Тамбова в обслуживание ООО «УЖК Содружество-С».

Суд отказал ООО «ТЖС» в удовлетворении заявленных требований, согласившись с антимонопольным органом, расценившим его действия как недобросовестную конкуренцию, что компания по решению собственников обязана передать техническую документацию.
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ООО «Тамбовский Жилищный Стандарт» нарушает антимонопольное законодательство

Сегодня, 07:19
0
Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность решения УФАС России по Тамбовской области о совершении ООО «ТЖС» недобросовестной конкуренции на рынке управления МКД, а также законность предписания о передаче технической документации на многоквартирный дом № 176/46 по ул. К.Маркса

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