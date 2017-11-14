Unable to load Mainlink code. Directory is not writeable! Тамбовский молодежный театр уезжает в Кострому » Тамбов-информ – новости Тамбова и Тамбовской области, погода, каталог
Регистрация Войти
Вход на сайт
Победители и влюбленные не болеют.
Юлий Цезарь
Выбор редакции
 
 

«Журавль» в небе

Администрация Мордовского района пытается взыскать с ООО «Звезда-2» 82 млн. руб.

В Тамбове начали рушить самое старое здание в городе

Областным чиновникам планируют проиндексировать зарплату на 37 млн. руб.

В Мучкапском районе прошел крупнейший марафон Черноземья

В Тамбове завершился X фестиваль «Виват, театр»

В Тамбове никак не могут достроить перинатальный центр

Во многие дома города Тамбова отопление ёще не пришло

Тамбовская область занимает последнее место по объему платных услуг

Строительная отрасль в Тамбовской области просела почти на 40%

Сферу ЖКХ Тамбовской области отдадут в частные руки

На этой недели открывается юбилейный фестиваль «Виват, Театр!»

» » Тамбовский молодежный театр уезжает в Кострому

Тамбовский молодежный театр уезжает в Кострому

Сегодня, 10:03
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовский молодежный театр уезжает в Кострому В рамках реализации проекта Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли. Межрегиональный проект» сегодня Тамбовский молодежный театр отправляется на обменные гастроли в Кострому. На сцене камерного драматического театра жители Костромы увидят четыре спектакля нашего молодёжного театра. 17 октября, будет представлен спектакль «Овраг. The end!» по повести К.Сергиенко. Актёры молодёжки расскажут зрителям историю о дружбе, преданности и человеческих ценностях.

В свою очередь в Тамбов приезжает Костромской камерный драматический театр под руководством Бориса Голодницкого.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовский молодёжный театр отправился в гастроли в город Орёл

Обменные гастроли: в Мичуринск пожалуют артисты из Мордовии

Тамбовский и саратовский театры проведут обменные гастроли

Афиша Тамбовского молодежного театра на ноябрь-2015

Донской театр драмы и комедии приезжает на гастроли в Тамбов

Театральный сезон: комедии против кризиса

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

За загрязнение Цны наказали на 40 тыс. руб.

Сегодня, 16:57
0
Вынесен приговор работнику ООО «Тамбовский бекон», который управляя трактором, при помощи перекачивающих механизмов осуществлял внесение жидких органических удобрений на прилегающие земельные участки и заснул.

Тамбовский молодежный театр уезжает в Кострому

Сегодня, 10:03
0
В рамках реализации проекта Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли. Межрегиональный проект» сегодня Тамбовский молодежный театр отправляется на обменные гастроли в Кострому.

ООО «Тамбовский Жилищный Стандарт» нарушает антимонопольное законодательство

Сегодня, 07:19
0
Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность решения УФАС России по Тамбовской области о совершении ООО «ТЖС» недобросовестной конкуренции на рынке управления МКД, а также законность предписания о передаче технической документации на многоквартирный дом № 176/46 по ул. К.Маркса

Вандалы в Тамбове разбивают по несколько остановок каждый день

Сегодня, 07:14
0
Работники отдела МБУ «Пассажирские перевозки» ежедневно ремонтируют остановки пассажирского транспорта, которые становятся мишенью вандалов.

В Петровском районе проходит региональный госсовет

Вчера, 14:11
0
Под председательством главы администрации Тамбовской области Александра Никитина сегодня в Петровском районе проходит региональный госсовет.

Только каждая пятая семья может купить в ипотеку двушку

Вчера, 12:21
0
РИА Рейтинг опубликовал исследование по доступности покупки семьями жилья в ипотеку в 2017 году в частности двухкомнатную квартиру.

В Тамбове увековечат память советских маршалов

Вчера, 09:47
0
В Тамбове на территории Казачьей кадетской школы сегодня откроют сразу два бюста героям Великой Отечественной войны маршалу Георгию Жукову и Ивану Баграмяну.

В Котовске было сорвано начало отопительного сезона

Вчера, 09:37
0
По информации администрации города Котовска прокуратурой была проведена проверка в отношении ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» и ООО «Жилищное хозяйство», которые проводили аварийные работы на тепловых сетях города.

«Журавль» в небе

Вчера, 09:05
0
В информационное агентство «Тамбов-информ» обратились сельхозпроизводители Староюрьевского района Тамбовской области ставшие заложниками череды банкротных производств, которые наводят на определенные мысли, законности рассматриваемых действий.

Заслуженным тамбовчанам вручили медали к 80-летию Тамбовской области

14 ноября 2017
0
Сегодня в администрации города Тамбова вручили медали к 80-летию Тамбовской области заслуженным людям. Глава города Сергей Чеботарев на торжественном мероприятии отметил важность этих наград и поздравил собравшихся.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего

14 ноября 2017
0
Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ по факту гибели рабочего, напомним, трагедия произошла 10 октября 2017 года на улице Астраханской в городе Тамбове.

В Тамбове продолжился незаконный снос исторического здания

13 ноября 2017
0
В связи с поступлением заявления о включении в государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – строения по адресу г. Тамбов, ул. Советская, 107, управление по государственной охране объектов культурного наследия области

3 депутата Тамбовской областной Думы получили «единицы»

13 ноября 2017
0
Экспертами Института политического анализа и стратегий города Воронежа проведена работа по анализу эффективности деятельности депутатов Тамбовской областной Думы шестого созыва, результатом которой стал рейтинг успеваемости народных избранников.

Состоялась внеочередная конференция Российского союза ветеранов Афганистана

13 ноября 2017
0
10 ноября состоялась внеочередная конференция регионального отделения Союза ветеранов Афганистана, на которой выбрали делегатов на всероссийский съезд афганцев вначале декабря.

В Тамбовской области зафиксирован рост инфекционных заболеваний

13 ноября 2017
0
С начала года в Тамбовской области эпидемиологическая обстановка по сравнению с периодом прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости менингококковой инфекцией – в 8,0 раза, острыми гепатитами – на 85,3%.

Постоялец гостиницы обворовал администратора

13 ноября 2017
0
В городе Моршанске произошло ограбление в гостинице «Цна», на место происшествия выехал вневедомственной охраны патруль.

В Тамбове измениться система содержания кладбищ

12 ноября 2017
0
Тамбовское УФАС России выдало предупреждение администрации города Тамбова в рамках закона о защите конкуренции связанного с обслуживанием и содержанием городских кладбищ.

В Мучкапском районе обнаружили тело с огнестрельным ранением, закопанное в грунте

12 ноября 2017
0
Уваровский МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

В результате пожаров погибло 42 человека

12 ноября 2017
0
По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области в январе-октябре 2017 года на территории региона зарегистрировано 656 пожаров, что на 9,5% меньше аналогичного прошлого года.

Отношение тамбовчан к институту брака выяснят с помощью социологического исследования

12 ноября 2017
0
АНО «Центр социокультурной аналитики» совместно с Отделом ЗАГС Тамбовской области проводится социологическое исследование по вопросам отношения тамбовчан к институту брака и семьи.

Александр Никитин экономист года

12 ноября 2017
0
В Государственном Кремлёвском дворце в Москве главу администрации Тамбовской области Александра Никитина наградили премией «Экономист года».
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, блокада, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги
filme-stream.net