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Состоялось заседание молодых депутатов Тамбовской области
Сегодня, 07:46
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16 ноября в стенах Тамбовской областной Думы состоялось очередное заседание молодых депутатов региона. Во вступительном слове председатель областной Думы Евгений Матушкин отметил, что необходимость подготовки молодых кадров для органов государственной власти является ключевым вопросом современной повестки дня.
Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ Виктор Конопацкий рассказал о работе палаты, которая объединяет народных избранников всех уровней в возрасте до 35 лет. На сегодняшний день в её состав входит 170 человек из всех субъектов России.
В ходе заседания молодые парламентарии также обсудили проект закона «О бюджете Тамбовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
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