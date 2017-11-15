В Тамбове завершаются работы по строительству «семейного сквера» 0 В Тамбове в районе дома №19 по улице Пензенская завершаются работы по строительству «Семейный» сквер.

Срок предварительного следствия по делу игровой империи продлен до 7 декабря 0 Срок предварительного следствия по уголовному делу связанного с организаций незаконной игорной деятельностью на территории Тамбовской области продлен до 7 декабря 2017 года.

Более миллиона рублей выделено на стипендии и гранты одаренной молодежи 0 На стипендии и гранты одаренной молодежи Тамбовской области выделено более одного миллиона рублей.

Состоялось заседание молодых депутатов Тамбовской области 0 16 ноября в стенах Тамбовской областной Думы состоялось очередное заседание молодых депутатов региона

За загрязнение Цны наказали на 40 тыс. руб. 0 Вынесен приговор работнику ООО «Тамбовский бекон», который управляя трактором, при помощи перекачивающих механизмов осуществлял внесение жидких органических удобрений на прилегающие земельные участки и заснул.

Тамбовский молодежный театр уезжает в Кострому 0 В рамках реализации проекта Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли. Межрегиональный проект» сегодня Тамбовский молодежный театр отправляется на обменные гастроли в Кострому.

ООО «Тамбовский Жилищный Стандарт» нарушает антимонопольное законодательство 0 Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность решения УФАС России по Тамбовской области о совершении ООО «ТЖС» недобросовестной конкуренции на рынке управления МКД, а также законность предписания о передаче технической документации на многоквартирный дом № 176/46 по ул. К.Маркса

Вандалы в Тамбове разбивают по несколько остановок каждый день 0 Работники отдела МБУ «Пассажирские перевозки» ежедневно ремонтируют остановки пассажирского транспорта, которые становятся мишенью вандалов.

В Петровском районе проходит региональный госсовет 0 Под председательством главы администрации Тамбовской области Александра Никитина сегодня в Петровском районе проходит региональный госсовет.

Только каждая пятая семья может купить в ипотеку двушку 0 РИА Рейтинг опубликовал исследование по доступности покупки семьями жилья в ипотеку в 2017 году в частности двухкомнатную квартиру.

В Тамбове увековечат память советских маршалов 0 В Тамбове на территории Казачьей кадетской школы сегодня откроют сразу два бюста героям Великой Отечественной войны маршалу Георгию Жукову и Ивану Баграмяну.

В Котовске было сорвано начало отопительного сезона 0 По информации администрации города Котовска прокуратурой была проведена проверка в отношении ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» и ООО «Жилищное хозяйство», которые проводили аварийные работы на тепловых сетях города.

«Журавль» в небе 0 В информационное агентство «Тамбов-информ» обратились сельхозпроизводители Староюрьевского района Тамбовской области ставшие заложниками череды банкротных производств, которые наводят на определенные мысли, законности рассматриваемых действий.

Заслуженным тамбовчанам вручили медали к 80-летию Тамбовской области 0 Сегодня в администрации города Тамбова вручили медали к 80-летию Тамбовской области заслуженным людям. Глава города Сергей Чеботарев на торжественном мероприятии отметил важность этих наград и поздравил собравшихся.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего 0 Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ по факту гибели рабочего, напомним, трагедия произошла 10 октября 2017 года на улице Астраханской в городе Тамбове.

В Тамбове продолжился незаконный снос исторического здания 0 В связи с поступлением заявления о включении в государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – строения по адресу г. Тамбов, ул. Советская, 107, управление по государственной охране объектов культурного наследия области

3 депутата Тамбовской областной Думы получили «единицы» 0 Экспертами Института политического анализа и стратегий города Воронежа проведена работа по анализу эффективности деятельности депутатов Тамбовской областной Думы шестого созыва, результатом которой стал рейтинг успеваемости народных избранников.

Состоялась внеочередная конференция Российского союза ветеранов Афганистана 0 10 ноября состоялась внеочередная конференция регионального отделения Союза ветеранов Афганистана, на которой выбрали делегатов на всероссийский съезд афганцев вначале декабря.

В Тамбовской области зафиксирован рост инфекционных заболеваний 0 С начала года в Тамбовской области эпидемиологическая обстановка по сравнению с периодом прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости менингококковой инфекцией – в 8,0 раза, острыми гепатитами – на 85,3%.

Постоялец гостиницы обворовал администратора 0 В городе Моршанске произошло ограбление в гостинице «Цна», на место происшествия выехал вневедомственной охраны патруль.