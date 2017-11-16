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Коллектив детской библиотеки стал призером федерального конкурса

Сегодня, 07:53
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Авторский коллектив областной детской библиотеки и ТГУ им. Г.Р. Державина награждён Дипломом за III место во Всероссийском конкурсе «Изучаем чтение». Итоги конкурса были подведены вчера на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Конкурс направлен на развитие библиотек. Наши призеры выявили особенности чтения у современных подростков и специфику их поведения в период развития современных технологий.
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