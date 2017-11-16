|
Кредиторская задолженность организаций области составляет 78 млрд. руб.
Сегодня, 08:25
Комментариев: 0
Версия для печати
По последним данным суммарная задолженность по обязательствам организаций Тамбовской области составила 172,8 млрд. рублей, из нее просроченная - 2,1 млрд. рублей – сообщает Тамбовстат. Одной из составляющих суммарной задолженности по обязательствам является кредиторская задолженность, которая по состоянию на 1 октября 2017 г. составила 77,8 млрд. рублей, из неё просроченная - 1,8 млрд. рублей.
В структуре просроченной кредиторской задолженности области основной объем приходится на долги организаций обрабатывающих производств, организаций водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. Основной объём просроченной задолженности по полученным кредитам банков и займам отмечается в организациях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.
Ухудшение финансового результата произошло в организациях с видом деятельности: «деятельность по операциям с недвижимым имуществом», где за январь-сентябрь 2017 года получен убыток в сумме 251,6 млн. рублей вместо прибыли в сумме 424,7 млн. рублей за соответствующий период 2016 года.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.