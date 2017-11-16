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В регионе пройдут рейды против нетрезвых водителей
Сегодня, 12:38
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24 ноября на территории Тамбовской области в массовом порядке пройдут проверки водителей с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Лишь с начала года на территории Тамбовской области по вине водителей с признаками опьянения зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 34 человека погибли. Отстранено от управления транспортными средствами более 3000 водителей, которые управляли машинами в состоянии опьянения.
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