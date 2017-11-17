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При пожаре в Красносвободном погиб мужчина
Сегодня, 06:41
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Вчера в результате пожара в Тамбовском районе в селе Красносвободное на улице Молодежной погиб человек. Пожарные боролись с огнем почти два часа, выгорела часть дома, площадью 25 кв.м. В огне погиб 57-летний хозяин жилища, который отравился угарным газом.
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