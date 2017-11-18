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Вынесен приговор о разбойном нападении на почтальона
Сегодня, 13:06
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Ленинский районный суд города Тамбова вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за корыстные преступления местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой) к наказанию в виде 5 лет лишения свободы.
Судом установлено, что 6 октября 2017 года преступник, заранее зная, что в их дом придет почтальон с целью его ограбить, он вооружился кирпичом и напал на почтальона сзади, нанеся ей удар кирпичом по голове, после чего выхватил из ее рук пакет с корреспонденцией и деньгами в сумме чуть более 46 тысяч рублей.
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