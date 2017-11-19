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«Пираты XXI века» стали победителями областного конкурса

Сегодня, 06:00
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На днях прошел областной конкурс театрализованный игровых и познавательных программ для детей и подростков под девизом: «С нами не соскучишься». В заключительном туре, а до него прошли зональные соревнования свои театральные программы на суд жюри представили более 120 участников из 6 коллективов области. В финал вышли коллективы Моршанского района, Кирсановского и города Кирсанова, Первомайского района, Никифоровского, а также Инжавинского района.

Абсолютным победителем стал филиал «Кирсановского районного дома культуры» в посёлке Компрессорный с программой «Пираты XXI века».
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«Пираты XXI века» стали победителями областного конкурса

Сегодня, 06:00
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На днях прошел областной конкурс театрализованный игровых и познавательных программ для детей и подростков под девизом: «С нами не соскучишься».

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