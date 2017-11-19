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Погодные условия резко ухудшаться, возможны ЧС
Сегодня, 15:04
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К территории Тамбовской области приближается атмосферный фронт. По данным специалистов 21-22 ноября на территории региона прогнозируют дожди, с сильными порывами ветра, переходящие в мокрый снег, на дорогах гололедица. Вероятность возникновения ЧС выше всего на территории Первомайского, Петровского, Тамбовского, Сосновского, Пичаевского, Староюрьевского и Моршанского районов.
К концу недели ожидается понижение температуры, столбик термометра достигнет в субботу - до -9 градусов.
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