Виктор Путинцев стал третьим префектом в городе Комментариев: 0



На собрание префектуры этой сейчас пускают людей только по спискам. Даже журналистов только аккредитованных. А кто где должен аккредитоваться, если это типа сам народ - жители собрались?? Чума очередная – написала в социальной сети Валентина Наумкина.



Общественным префектом избран председатель Тамбовской городской Думы, секретарь городского местного отделения Партии «Единая Россия» Виктор Путинцев. Только зачем Виктору Путинцеву быть ещё и общественным префектом? Ведь Путинцев уже и так много лет является депутатом. Этот вопрос пока открыт. Да и как вообще членом общественной префектуры может быть муниципальный служащий, к примеру, в законе об общественной палате, есть соответствующие ограничения, чтобы чиновники не могли использовать свое положение и влияние на принятие общественным органом решений. Создана очередная общественная префектура, которую назвали «Центральная». Решение приняли жители трех городских округов центральной части Тамбова на общем собрании, в голосовании приняли участие 162 человека. При этом префектура «Центральная» охватывает 43 тысячи жителей Тамбова и не все желающие жители города смогли принять участие, большинство вообще и не знало про мероприятие.На собрание префектуры этой сейчас пускают людей только по спискам. Даже журналистов только аккредитованных. А кто где должен аккредитоваться, если это типа сам народ - жители собрались?? Чума очередная – написала в социальной сети Валентина Наумкина.Общественным префектом избран председатель Тамбовской городской Думы, секретарь городского местного отделения Партии «Единая Россия» Виктор Путинцев. Только зачем Виктору Путинцеву быть ещё и общественным префектом? Ведь Путинцев уже и так много лет является депутатом. Этот вопрос пока открыт. Да и как вообще членом общественной префектуры может быть муниципальный служащий, к примеру, в законе об общественной палате, есть соответствующие ограничения, чтобы чиновники не могли использовать свое положение и влияние на принятие общественным органом решений.



