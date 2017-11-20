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Директора ОАО «Тамбовхимпромстрой» осудили на шесть лет
Сегодня, 07:44
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Ленинский районный суд г. Тамбова вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО «Тамбовхимпромстрой», его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Судом установлено, что в 2006 году руководитель строительной организации заключил договор долевого участия в строительстве с физическим лицом на нежилое помещение на 1 и 2 этажах строящегося дома в г. Тамбове. За это директору фирмы получил деньги и иное имущество на общую сумму 28 млн. рублей. Но вначале 2016 года злоумышленник повторно перепродал помещения.
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