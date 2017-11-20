По факту уничтожения танцевальной площадки возбуждено уголовное дело Комментариев: 0



Из материалов проверки следует, что 3 октября неустановленное лицо, находясь на территории городского парка культуры и отдыха, путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности, при помощи трактора разрушило конструкцию фонтана. Причинив тем самым городу Тамбову материальный ущерб в крупном размере, на сумму свыше 250 тыс. руб.



Ранее руководство парка и администрация города Тамбова идею демонтажа муниципальной собственности поддержали.

— Ведутся работы по благоустройству площадки, примыкающей к ТРЦ РИО. И слава тебе, Господи! Надеюсь, весной здесь будет ровная площадка, с правильным водоотведением. Все делается согласно проекта по благоустройству. Бюджетные средства не используются. Добрососедские отношения и тут важны. Работы по благоустройству площадки, прилегающей к РИО, уже ведутся и будут закончены независимо от решения Думы: спишут или не спишут танцплощадку. Не спишут — будет она «красоваться» на благоустроенной территории, — написала у себя на Facebook директор парка и депутат городской Думы Лариса Булгакова.



Инициатор прокурорской проверки депутат гордумы Артем Александров считает, что это было сознательное уничтожение муниципальной собственности, чтобы потом отдать территорию под парковку для торгового центра «РИО». «Думается, что все происходило не без согласования с руководством парка культуры и отдыха, исходя из публичных заявлений директора. За этот произвол должны ответить не только рядовые исполнители, но и заказчики и те лица, которые были в курсе данного преступления» - считает депутат. Отделом дознания ОП № 1 УМВД по Тамбову возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), речь идет о фонтане танцевальная площадка в городском Парке культуры и отдыха в городе Тамбове, которая была уничтожена вначале октября.Из материалов проверки следует, что 3 октября неустановленное лицо, находясь на территории городского парка культуры и отдыха, путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности, при помощи трактора разрушило конструкцию фонтана. Причинив тем самым городу Тамбову материальный ущерб в крупном размере, на сумму свыше 250 тыс. руб.Ранее руководство парка и администрация города Тамбова идею демонтажа муниципальной собственности поддержали.— Ведутся работы по благоустройству площадки, примыкающей к ТРЦ РИО. И слава тебе, Господи! Надеюсь, весной здесь будет ровная площадка, с правильным водоотведением. Все делается согласно проекта по благоустройству. Бюджетные средства не используются. Добрососедские отношения и тут важны. Работы по благоустройству площадки, прилегающей к РИО, уже ведутся и будут закончены независимо от решения Думы: спишут или не спишут танцплощадку. Не спишут — будет она «красоваться» на благоустроенной территории, — написала у себя на Facebook директор парка и депутат городской Думы Лариса Булгакова.Инициатор прокурорской проверки депутат гордумы Артем Александров считает, что это было сознательное уничтожение муниципальной собственности, чтобы потом отдать территорию под парковку для торгового центра «РИО». «Думается, что все происходило не без согласования с руководством парка культуры и отдыха, исходя из публичных заявлений директора. За этот произвол должны ответить не только рядовые исполнители, но и заказчики и те лица, которые были в курсе данного преступления» - считает депутат.



