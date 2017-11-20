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В Петровском районе выпал снег на 22 сантиметра

Сегодня, 09:01
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В Петровском районе выпал снег на 22 сантиметра Тамбовская область оказалась во власти атмосферного фронта. На западе региона в ночь с 21 на 22 ноября выпал снег, к примеру, в Петровском районе на 22 сантиметра. К концу недели ожидается понижение температуры, столбик термометра достигнет в субботу - до -9 градусов.
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