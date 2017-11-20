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В Петровском районе выпал снег на 22 сантиметра
Тамбовская область оказалась во власти атмосферного фронта. На западе региона в ночь с 21 на 22 ноября выпал снег, к примеру, в Петровском районе на 22 сантиметра. К концу недели ожидается понижение температуры, столбик термометра достигнет в субботу - до -9 градусов.
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Тамбовская область оказалась во власти атмосферного фронта.
Отделом дознания ОП № 1 УМВД по Тамбову возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), речь идет о фонтане танцевальная площадка в городском Парке культуры и отдыха в городе Тамбове, которая была уничтожена вначале октября.
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Вчера арбитражный суд центрального округа отменил скандальное решение тамбовского суда о продлении ООО «Стройтраст» срока действия на строительство несуществующего объекта на территории сквера в микрорайоне ТЭЦ города Тамбова.
При этом префектура «Центральная» охватывает 43 тысячи жителей Тамбова и не все желающие жители города смогли принять участие, большинство вообще и не знало про мероприятие.
В настоящее время прокуратура Ленинского района города Тамбова по обращению депутата городской Думы Артема Александрова проводит проверку в отношении ООО «Рони» и ООО «Элитстрой» по факту целевого использования денежных средств дольщиков на строительство жилого дома по ул. Коммунальная, 46.
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К территории Тамбовской области приближается атмосферный фронт. По данным специалистов 21-22 ноября на территории региона прогнозируют дожди, с сильными порывами ветра, переходящие в мокрый снег, на дорогах гололедица.
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В Рассказове на улице Некрасова полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места преступления.
На днях был представлен рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Тамбовской области.
21 ноября глава администрации Тамбовской области Александр Никитин планирует посетить японское посольство в городе Москве.
«Тамбовская областная сбытовая компания» обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Управляющая компания Тамбовинвестсервис», ссылаясь на наличие просроченной задолженности в размере более 20 млн. руб.
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Вчера в результате пожара в Тамбовском районе в селе Красносвободное на улице Молодежной погиб человек.
24 ноября на территории Тамбовской области в массовом порядке пройдут проверки водителей с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
По последним данным суммарная задолженность по обязательствам организаций Тамбовской области составила 172,8 млрд. рублей, из нее просроченная - 2,1 млрд. рублей – сообщает Тамбовстат.
В Арбитражный суд Тамбовской области обратилась ФНС России с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ИП Шамоян С.В. сумма исковых требований составляет почти 1 млн. руб.
Авторский коллектив областной детской библиотеки и ТГУ им. Г.Р. Державина награждён Дипломом за III место во Всероссийском конкурсе «Изучаем чтение».
Тамбовская областная сбытовая компания разместила на портале госзакупок заявку на покупку легкового автомобиля стоимостью 11 990 000 руб.