В Петровском районе выпал снег на 22 сантиметра

По факту уничтожения танцевальной площадки возбуждено уголовное дело 0 Отделом дознания ОП № 1 УМВД по Тамбову возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), речь идет о фонтане танцевальная площадка в городском Парке культуры и отдыха в городе Тамбове, которая была уничтожена вначале октября.

Директора ОАО «Тамбовхимпромстрой» осудили на шесть лет 0 Ленинский районный суд г. Тамбова вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО «Тамбовхимпромстрой», его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кассационная инстанция отменила скандальное решение тамбовского суда 0 Вчера арбитражный суд центрального округа отменил скандальное решение тамбовского суда о продлении ООО «Стройтраст» срока действия на строительство несуществующего объекта на территории сквера в микрорайоне ТЭЦ города Тамбова.

Виктор Путинцев стал третьим префектом в городе 0 При этом префектура «Центральная» охватывает 43 тысячи жителей Тамбова и не все желающие жители города смогли принять участие, большинство вообще и не знало про мероприятие.

Прокуратура проводит проверку по факту целевого использования денег дольщиков 0 В настоящее время прокуратура Ленинского района города Тамбова по обращению депутата городской Думы Артема Александрова проводит проверку в отношении ООО «Рони» и ООО «Элитстрой» по факту целевого использования денежных средств дольщиков на строительство жилого дома по ул. Коммунальная, 46.

Уборочная страда подходит к завершению 0 В сельскохозяйственных организациях Тамбовской области из 690,3 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) убрали 99,8% посевной площади – сообщает Тамбовстат.

Погодные условия резко ухудшаться, возможны ЧС 0 К территории Тамбовской области приближается атмосферный фронт. По данным специалистов 21-22 ноября на территории региона прогнозируют дожди, с сильными порывами ветра, переходящие в мокрый снег, на дорогах гололедица.

«Пираты XXI века» стали победителями областного конкурса 0 На днях прошел областной конкурс театрализованный игровых и познавательных программ для детей и подростков под девизом: «С нами не соскучишься».

Вынесен приговор о разбойном нападении на почтальона 0 Ленинский районный суд города Тамбова вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за корыстные преступления местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой) к наказанию в виде 5 лет лишения свободы.

Пьяный полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия 0 В Рассказове на улице Некрасова полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места преступления.

Определены лидеры среди муниципальных образований области 0 На днях был представлен рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Тамбовской области.

Губернатор Тамбовской области посетит японское посольство 0 21 ноября глава администрации Тамбовской области Александр Никитин планирует посетить японское посольство в городе Москве.

Областная сбытовая компания обанкротила крупнейшую управляющую компанию 0 «Тамбовская областная сбытовая компания» обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Управляющая компания Тамбовинвестсервис», ссылаясь на наличие просроченной задолженности в размере более 20 млн. руб.

В области наметился рост промышленного производства 0 Индекс промышленного производства по всем производителям Тамбовской области относительно января-октября 2016 г. составил 112,9% - сообщает Тамбовстат.

При пожаре в Красносвободном погиб мужчина 0 Вчера в результате пожара в Тамбовском районе в селе Красносвободное на улице Молодежной погиб человек.

В регионе пройдут рейды против нетрезвых водителей 0 24 ноября на территории Тамбовской области в массовом порядке пройдут проверки водителей с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Кредиторская задолженность организаций области составляет 78 млрд. руб. 0 По последним данным суммарная задолженность по обязательствам организаций Тамбовской области составила 172,8 млрд. рублей, из нее просроченная - 2,1 млрд. рублей – сообщает Тамбовстат.

Шамояна могут объявить банкротом 0 В Арбитражный суд Тамбовской области обратилась ФНС России с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ИП Шамоян С.В. сумма исковых требований составляет почти 1 млн. руб.

Коллектив детской библиотеки стал призером федерального конкурса 0 Авторский коллектив областной детской библиотеки и ТГУ им. Г.Р. Державина награждён Дипломом за III место во Всероссийском конкурсе «Изучаем чтение».