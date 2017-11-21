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В Тамбове открыли барельеф профессору Муромцеву
Сегодня, 17:29
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Сегодня в Тамбове на фасаде корпуса ТГТУ на улице Советской за счет пожертвований открыли памятный барельеф профессору Юрию Муромцеву, который большую часть жизни посвятил областному центру.
«Память о нём хранится, прежде всего, в его детях, в его учениках. Поэтому мне хотелось бы пожелать сегодня, чтобы то, что заложил Юрий Леонидович в Тамбовском государственном техническом университете, развивалось, находило новое применение в связях с промышленностью, с производством, приносило действительно пользу для Тамбовской области и для нашей Родины в целом», - отметил Михаил Краснянский, ректор ТГТУ.
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