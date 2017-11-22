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Улицу Носовскую некачественно отремонтировали

Сегодня, 07:24
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Улицу Носовскую некачественно отремонтировали На совещании с главой города Тамбова Сергеем Чеботаревым обсуждался вопрос ремонта городских дорог. Компанию «Норд», которая отремонтировала дорогу на улице Носовская в Тамбове, планируют внести в список недобросовестных подрядных организаций.

Качество дорожного покрытия на участке не устроило заказчика, специалисты выявили ряд дефектов на месте ремонта, в отдельных местах асфальт треснул и просел.
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