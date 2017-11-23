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Более 235 миллионов рублей задолжали работодатели по заработной плате
На исполнении судебных приставов Тамбовской области находится около 12 тысяч производств по взысканию более 235 миллионов рублей долгов по зарплате. По данным судебных приставов в прошлом году они взыскали более 158 миллионов рублей.
29 ноября 2017 года с 10 до 13 часов по адресу: город Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 156 руководством регионального следственного управления СК России и Государственной инспекции труда в Тамбовской области будет осуществляться совместный прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы.
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На исполнении судебных приставов Тамбовской области находится около 12 тысяч производств по взысканию более 235 миллионов рублей долгов по зарплате.
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