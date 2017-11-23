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2 года условно за ролики в социальной сети «Вконтакте»
Сегодня, 08:47
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Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении исполнительного директора коммерческой фирмы по ст. 242 УК РФ незаконные распространение и публичная демонстрация порнографических материалов.
В суде установлено, что преступник, находясь на рабочем месте с помощью компьютера разместил на свой страничке в социальной сети «Вконтакте» аудиовизуальные записи содержание материалы порнографического характера. Учитывая позицию государственного обвинения, суд приговорил его к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно.
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