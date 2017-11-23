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Производство куриных яиц увеличилось на 33%
Сегодня, 08:55
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В сельхозорганизациях области отмечен рост производства мяса, молока и яиц. Валовое производство куриных яиц в птицеводческих хозяйствах области в 2017 году по сравнению с периодом прошлого года увеличилось на 33% - сообщает Тамбовстат.
Увеличили объемы производства мяса хозяйства 12 районов, среди них: Токаревский, Знаменский, Гавриловский районы. С начала года производство мяса (реализовано на убой в живом весе) составило 369,2 тыс. тонн.
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