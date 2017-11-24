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Городское отделение партии «Единая Россия» провело ежегодную конференцию

Сегодня, 08:36
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Городское отделение партии «Единая Россия» провело ежегодную конференцию На базе молодежного театра Тамбовское городское отделение партии «Единая Россия» провело ежегодную конференцию, на которой подвели итоги работы в этом году и наметили план на следующий. В мероприятии принял участие заместитель руководителя департамента по работе с регионами ЦФО ЦИК партии Елена Квашнина.

С отчетным докладом выступил секретарь местного отделения партии, председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев. По словам Виктора Вячеславовича в 2017 году единороссы работали над улучшением жизни тамбовчан: в рамках партпроектов благоустройства удалось отремонтировать 36 дворов и несколько общественных территорий. Правда, некоторые дворы еще ремонтируют и сроки завершения работ продлены до 25 декабря.
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