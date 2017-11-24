БК «Тамбов» победил на выезде БК «Эльбрус» 0 БК «Тамбов» начал выездную серию игр против «Эльбруса» из Черкесска с победы. Первая половина встречи прошла без явного преимущества - обе команды шли «очко в очко», решающей в матче стала заключительная четверть.

Городское отделение партии «Единая Россия» провело ежегодную конференцию 0 На базе молодежного театра Тамбовское городское отделение партии «Единая Россия» провело ежегодную конференцию, на которой подвели итоги работы в этом году и наметили план на следующий.

На улице Карла Маркса ограничат движение 0 Сегодня с 11:00 до 14:00 в городе Тамбове по улице Карла Маркса вдоль временного ограждения здания концертного зала по направлению в сторону улицы Октябрьской на время ограничат движение транспорта.

За неделю в области зарегистрировано 4670 случаев заболевания ОРВИ 0 За неделю с 13 по 19 ноября 2017г. в Тамбовской области было зарегистрировано 4670 случаев заболевания острой респираторной инфекцией, что выше уровня предыдущей недели на 11,6 %.

Производство куриных яиц увеличилось на 33% 0 В сельхозорганизациях области отмечен рост производства мяса, молока и яиц.

2 года условно за ролики в социальной сети «Вконтакте» 0 Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении исполнительного директора коммерческой фирмы по ст. 242 УК РФ незаконные распространение и публичная демонстрация порнографических материалов.

Более 235 миллионов рублей задолжали работодатели по заработной плате 0 На исполнении судебных приставов Тамбовской области находится около 12 тысяч производств по взысканию более 235 миллионов рублей долгов по зарплате.

МУП «Тамбов-Недвижимость» могут объявить банкротом 0 В Арбитражный суд Тамбовской области обратилась ФНС России с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) муниципального унитарного предприятия «Тамбов-недвижимость», сумма задолженности составляет - 1 179 219,68 руб.

Алексею Плахотникову вручили благодарность Минэнерго России 0 Заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков за вклад в организацию и проведение мероприятий всероссийского фестиваля «Вместе ярче-2017» вручил благодарность от Министерства энергетики России главе города Котовска Алексею Плахотникову.

Улицу Носовскую некачественно отремонтировали 0 На совещании с главой города Тамбова Сергеем Чеботаревым обсуждался вопрос ремонта городских дорог.

В Тамбове открыли барельеф профессору Муромцеву 0 Сегодня в Тамбове на фасаде корпуса ТГТУ на улице Советской за счет пожертвований открыли памятный барельеф профессору Юрию Муромцеву, который большую часть жизни посвятил областному центру.

Из-за гололедицы увеличилось количество ДТП 0 В осенне-зимний период увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий при резком изменении погодных условий.

Тамбовская епархия узаконила самовольные объекты 0 Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к администрации города Тамбова о признании права собственности на следующие объекты недвижимости: здание келейного корпуса, здание часовни расположенное по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов,

При попытке сдать жилье женщина лишилась сбережений 0 В настоящее время сотрудники полиции разыскивают мошенника, который украл со счета сбережения женщины.

Баскетболисты «Тамбова» одержали очередную победу 0 В Ставрополе баскетбольная команда «Тамбов» переиграли хозяев поля - баскетболистов «Динамо» - со счетом 77:66.

Вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов посетил Тамбовскую область 0 22 ноября первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов посетил город Котовск с рабочим визитом, принял участие в специальном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех».

Бывший глава города Юрий Рогачев признал свою вину 0 22 ноября в Котовском городском суде начали рассматривать дело бывшего главы города Юрия Рогачева, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

По факту уничтожения танцевальной площадки возбуждено уголовное дело 0 Отделом дознания ОП № 1 УМВД по Тамбову возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности), речь идет о фонтане танцевальная площадка в городском Парке культуры и отдыха в городе Тамбове, которая была уничтожена вначале октября.

Директора ОАО «Тамбовхимпромстрой» осудили на шесть лет 0 Ленинский районный суд г. Тамбова вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО «Тамбовхимпромстрой», его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).