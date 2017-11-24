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БК «Тамбов» победил на выезде БК «Эльбрус»
БК «Тамбов» начал выездную серию игр против «Эльбруса» из Черкесска с победы. Первая половина встречи прошла без явного преимущества - обе команды шли «очко в очко», решающей в матче стала заключительная четверть. В начале 10-минутки "волки" совершили рывок "13:4" и вырвались вперед 75:63. Самыми результативными в победителей стали Иван Гаврилов (19 очков) и Святослав Макушкин (17).
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БК «Тамбов» начал выездную серию игр против «Эльбруса» из Черкесска с победы. Первая половина встречи прошла без явного преимущества - обе команды шли «очко в очко», решающей в матче стала заключительная четверть.
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