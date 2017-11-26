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В авиакатастрофе под Кирсановом погибло два человека
Сегодня, 15:53
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В Тамбовской области под Кирсановом потерпел крушение вертолет «Еврокоптер-120» на борту, которого находилось два человека, оба погибли на месте. Погиб один из владельцев компании «Сталь-М» Александр Владимирович Федосеев.
Они вылетели, вчера вечером из села Борщёвка, через некоторое время связь с воздушным судном оборвалась из-за погодных условий, вертолёт нашли сегодня утром.
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