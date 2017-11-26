Пиарщики ТГТУ хайпанули по полной отметив день рождение кафедры 0 Кафедра «Связи с общественностью» ТГТУ отметила свой 21 день рождения «На хайпе». Такова была тематика ежегодной вечеринки PR-специалистов и маркетологов Черноземья в честь дня рождения кафедры.

Юрий Рогачёв получил 3 года условно 0 Бывший глава города Тамбова Юрий Рогачев признан виновным в совершении должностных преступлений.

В авиакатастрофе под Кирсановом погибло два человека 0 В Тамбовской области под Кирсановом потерпел крушение вертолет «Еврокоптер-120» на борту, которого находилось два человека, оба погибли на месте.

На «снеговой» подушке ремонтируют городские дворы 0 В Тамбове под контролем председателя Тамбовской городской Думы Виктора Путинцева продолжается реализация проекта «Комфортная городская среда».

В Тамбове вандалы начали рушить объект культурного наследия 0 В городе Тамбове объект культурного наследия по улице Советская, 61 рядом с домом-музеем Чичерина на днях подвергся нападению вандалов.

В Тамбовской области алкоголя стали больше пить 0 Федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал независимый доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации - 2017».

Технические работы на сайте 0 Уважаемые посетители сайта информационного агентства «Тамбов-информ» в настоящее время на портале ведутся технические работы, была попытка взлома сайта злоумышленниками.

БК «Тамбов» победил на выезде БК «Эльбрус» 0 БК «Тамбов» начал выездную серию игр против «Эльбруса» из Черкесска с победы. Первая половина встречи прошла без явного преимущества - обе команды шли «очко в очко», решающей в матче стала заключительная четверть.

Городское отделение партии «Единая Россия» провело ежегодную конференцию 0 На базе молодежного театра Тамбовское городское отделение партии «Единая Россия» провело ежегодную конференцию, на которой подвели итоги работы в этом году и наметили план на следующий.

На улице Карла Маркса ограничат движение 0 Сегодня с 11:00 до 14:00 в городе Тамбове по улице Карла Маркса вдоль временного ограждения здания концертного зала по направлению в сторону улицы Октябрьской на время ограничат движение транспорта.

За неделю в области зарегистрировано 4670 случаев заболевания ОРВИ 0 За неделю с 13 по 19 ноября 2017г. в Тамбовской области было зарегистрировано 4670 случаев заболевания острой респираторной инфекцией, что выше уровня предыдущей недели на 11,6 %.

Производство куриных яиц увеличилось на 33% 0 В сельхозорганизациях области отмечен рост производства мяса, молока и яиц.

2 года условно за ролики в социальной сети «Вконтакте» 0 Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении исполнительного директора коммерческой фирмы по ст. 242 УК РФ незаконные распространение и публичная демонстрация порнографических материалов.

Более 235 миллионов рублей задолжали работодатели по заработной плате 0 На исполнении судебных приставов Тамбовской области находится около 12 тысяч производств по взысканию более 235 миллионов рублей долгов по зарплате.

МУП «Тамбов-Недвижимость» могут объявить банкротом 0 В Арбитражный суд Тамбовской области обратилась ФНС России с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) муниципального унитарного предприятия «Тамбов-недвижимость», сумма задолженности составляет - 1 179 219,68 руб.

Алексею Плахотникову вручили благодарность Минэнерго России 0 Заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков за вклад в организацию и проведение мероприятий всероссийского фестиваля «Вместе ярче-2017» вручил благодарность от Министерства энергетики России главе города Котовска Алексею Плахотникову.

Улицу Носовскую некачественно отремонтировали 0 На совещании с главой города Тамбова Сергеем Чеботаревым обсуждался вопрос ремонта городских дорог.

В Тамбове открыли барельеф профессору Муромцеву 0 Сегодня в Тамбове на фасаде корпуса ТГТУ на улице Советской за счет пожертвований открыли памятный барельеф профессору Юрию Муромцеву, который большую часть жизни посвятил областному центру.

Из-за гололедицы увеличилось количество ДТП 0 В осенне-зимний период увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий при резком изменении погодных условий.

Тамбовская епархия узаконила самовольные объекты 0 Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к администрации города Тамбова о признании права собственности на следующие объекты недвижимости: здание келейного корпуса, здание часовни расположенное по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов,