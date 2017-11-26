Юрий Рогачёв получил 3 года условно Комментариев: 0



Согласно экспертному исследованию стоимость фактически выполненных работ по ремонту автодороги по одному контракту составила чуть более 2,5 миллионов рублей, по другому - работы вообще не производились.



С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимого, признавшего себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с лишением права в течение 3 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Бывший глава города Тамбова Юрий Рогачев признан виновным в совершении должностных преступлений. Как установлено следствием и судом, в 2015 году между администрацией Знаменского района в лице Юрия Рогачева, который на тот момент являлся главой администрации этого района, и ООО «Строй-Лайн» были заключены два муниципальных контракта на ремонт автодорог в Знаменском районе. Достоверно зная, что фактически фирма не произвела ремонт дорог, глава администрации района подписал отчетные документы об объеме и стоимости работ и затрат по данному контракту, содержащие несоответствующие действительности сведения о выполнении работ в полном объеме. На основании указанных документов подрядчику были перечислены денежные средства в размере свыше 70 миллионов по одному контракту и около 47 миллионов по второму.Согласно экспертному исследованию стоимость фактически выполненных работ по ремонту автодороги по одному контракту составила чуть более 2,5 миллионов рублей, по другому - работы вообще не производились.С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимого, признавшего себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с лишением права в течение 3 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.



