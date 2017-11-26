Пиарщики ТГТУ хайпанули по полной отметив день рождение кафедры Комментариев: 0 Кафедра «Связи с общественностью» ТГТУ отметила свой 21 день рождения «На хайпе». Такова была тематика ежегодной вечеринки PR-специалистов и маркетологов Черноземья в честь дня рождения кафедры.



Мероприятие прошло в Арт - пространстве «Каренина» была организована развлекательная программа: дуэт ведущих, артисты вокального жанра, тематические конкурсы, и популярные треки, которые задали ритм и вектор этой вечеринки. Выпускники, студенты, преподаватели и абитуриенты собрались, чтобы обсудить тренды уходящего года, заглянуть в недалекое будущее и попытаться предугадать, что вызовет ажиотаж в году 2018.



С каждым годом день рождения нашей кафедры становиться все масштабнее! Сменяются поколения, сменяются тренды и мода. А кафедра становится все опытнее и престижнее. День рождения - это отличный способ повстречать старых друзей, пообщаться с выпускниками, познакомиться с абитуриентами и помочь советом младшим курсам. Абсолютно непринужденная и дружеская атмосфера царила в зале. Кафедра «Связи с общественностью» ТГТУ – это насыщенная событиями жизнь», - прокомментировала студентка 4 курса кафедры «Связи с общественностью» Екатерина Терехова. Кафедра «Связи с общественностью» ТГТУ отметила свой 21 день рождения «На хайпе». Такова была тематика ежегодной вечеринки PR-специалистов и маркетологов Черноземья в честь дня рождения кафедры.Мероприятие прошло в Арт - пространстве «Каренина» была организована развлекательная программа: дуэт ведущих, артисты вокального жанра, тематические конкурсы, и популярные треки, которые задали ритм и вектор этой вечеринки. Выпускники, студенты, преподаватели и абитуриенты собрались, чтобы обсудить тренды уходящего года, заглянуть в недалекое будущее и попытаться предугадать, что вызовет ажиотаж в году 2018.С каждым годом день рождения нашей кафедры становиться все масштабнее! Сменяются поколения, сменяются тренды и мода. А кафедра становится все опытнее и престижнее. День рождения - это отличный способ повстречать старых друзей, пообщаться с выпускниками, познакомиться с абитуриентами и помочь советом младшим курсам. Абсолютно непринужденная и дружеская атмосфера царила в зале. Кафедра «Связи с общественностью» ТГТУ – это насыщенная событиями жизнь», - прокомментировала студентка 4 курса кафедры «Связи с общественностью» Екатерина Терехова.



