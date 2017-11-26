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Начата доследственная проверка о невыплате зарплаты в Ржаксинском районе
Уваровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области начата доследственная проверка по сообщению о невыплате 67 работникам ООО «Красный Путиловец» в Ржаксинском районе заработной платы в размере более 3 миллионов рублей. Ранее организация уже попадала в поле зрения следственных органов по невыплате заработной платы.
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