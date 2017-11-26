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Мужчина украл алкоголь и успел его выпить до момента задержания

Сегодня, 07:41
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Сотрудники отделения полиции поселка Строитель Тамбовского района задержали 28-летнего тамбовчанина, который украл из магазина алкоголь и успел его выпить до задержания. С прилавка магазина было похищено спиртное на общую сумму 2 800 рублей. В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности.
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