Ушел из жизни экс-заместитель главы администрации Тамбовской области 0 На 71-м году ушел из жизни экс-заместитель главы администрации Тамбовской области Щеглов Иван Тихонович.

Вначале декабря планируют открыть центр единоборств в Тамбове 0 Вначале декабря планируется открытие центра единоборств в Тамбове, которому нет аналогов в центрально-федеральном округе.

В Тамбове увеличили ставки налога на имущество физических лиц 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение, увеличить ставки налога на имущество физических лиц.

Срок уплаты налогов совсем близко 0 ИФНС России по г.Тамбову обращает внимание, что до окончательного срока уплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2016 год осталось совсем немного времени. Заплатить налоги следует не позднее 1 декабря.

В Рассказове открыли линию производства нетканных материалов 0 На предприятии ИП Романов А.С в городе Рассказово открыли линию по производству нетканых материалов. Цех расположился в здании бывшей трикотажной фабрики.

Мужчина украл алкоголь и успел его выпить до момента задержания 0 Сотрудники отделения полиции поселка Строитель Тамбовского района задержали 28-летнего тамбовчанина, который украл из магазина алкоголь и успел его выпить до задержания.

Начата доследственная проверка о невыплате зарплаты в Ржаксинском районе 0 Уваровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области начата доследственная проверка по сообщению о невыплате 67 работникам ООО «Красный Путиловец» в Ржаксинском районе заработной платы в размере более 3 миллионов рублей.

Пиарщики ТГТУ хайпанули по полной отметив день рождение кафедры 0 Кафедра «Связи с общественностью» ТГТУ отметила свой 21 день рождения «На хайпе». Такова была тематика ежегодной вечеринки PR-специалистов и маркетологов Черноземья в честь дня рождения кафедры.

Юрий Рогачёв получил 3 года условно 0 Бывший глава города Тамбова Юрий Рогачев признан виновным в совершении должностных преступлений.

В авиакатастрофе под Кирсановом погибло два человека 0 В Тамбовской области под Кирсановом потерпел крушение вертолет «Еврокоптер-120» на борту, которого находилось два человека, оба погибли на месте.

На «снеговой» подушке ремонтируют городские дворы 0 В Тамбове под контролем председателя Тамбовской городской Думы Виктора Путинцева продолжается реализация проекта «Комфортная городская среда».

В Тамбове вандалы начали рушить объект культурного наследия 0 В городе Тамбове объект культурного наследия по улице Советская, 61 рядом с домом-музеем Чичерина на днях подвергся нападению вандалов.

В Тамбовской области алкоголя стали больше пить 0 Федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал независимый доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации - 2017».

БК «Тамбов» победил на выезде БК «Эльбрус» 0 БК «Тамбов» начал выездную серию игр против «Эльбруса» из Черкесска с победы. Первая половина встречи прошла без явного преимущества - обе команды шли «очко в очко», решающей в матче стала заключительная четверть.

Городское отделение партии «Единая Россия» провело ежегодную конференцию 0 На базе молодежного театра Тамбовское городское отделение партии «Единая Россия» провело ежегодную конференцию, на которой подвели итоги работы в этом году и наметили план на следующий.

На улице Карла Маркса ограничат движение 0 Сегодня с 11:00 до 14:00 в городе Тамбове по улице Карла Маркса вдоль временного ограждения здания концертного зала по направлению в сторону улицы Октябрьской на время ограничат движение транспорта.

За неделю в области зарегистрировано 4670 случаев заболевания ОРВИ 0 За неделю с 13 по 19 ноября 2017г. в Тамбовской области было зарегистрировано 4670 случаев заболевания острой респираторной инфекцией, что выше уровня предыдущей недели на 11,6 %.

Производство куриных яиц увеличилось на 33% 0 В сельхозорганизациях области отмечен рост производства мяса, молока и яиц.

2 года условно за ролики в социальной сети «Вконтакте» 0 Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении исполнительного директора коммерческой фирмы по ст. 242 УК РФ незаконные распространение и публичная демонстрация порнографических материалов.

Более 235 миллионов рублей задолжали работодатели по заработной плате 0 На исполнении судебных приставов Тамбовской области находится около 12 тысяч производств по взысканию более 235 миллионов рублей долгов по зарплате.