|
Вначале декабря планируют открыть центр единоборств в Тамбове
Сегодня, 09:37
Комментариев: 0
Версия для печати
Вначале декабря планируется открытие центра единоборств в Тамбове, которому нет аналогов в центрально-федеральном округе. Спортивный объект начали строить в 2014 году, общая стоимость проекта составила около 2,5 млрд. рублей.
Центр единоборств состоит из комплекса сооружений - дворец спорта, крытый футбольный манеж с полноразмерным полем и трибунами на 1,5 тысячи мест, гостиничный блок, универсальный спортивный зал с трибунами и т.д.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.